Student dobrušské střední školy opět mistrem světa a světovým rekordmanem v bench pressu

Alex soutěžil v soutěži Raw (soutěžící má jenom bandáže na rukách a pásek a činku zvedá vlastní silou) v hmotnostní kategorii do 110 kg mezi svými šestnáctiletými a sedmnáctiletými vrstevníky. Do Ameriky odlétal s tím, že světový rekord překoná.

„Soutěžil jsem v hmotnostní kategorii do 110 kg a svůj světový rekord jsem vytvořil hned druhým pokusem, kdy jsem zvedl 190 kg. Sice jsem z domova měl natrénováno na 205 kg, ale to jsem zvedal při hmotnosti 113 kg. A protože jsem musel váhu shodit na potřebných 110 kg, tak se snížila i váha, kterou jsem zvedl. Každé shozené kilo je totiž znát. A na mém výkonu se také projevil časový posun a dlouhý čas strávený v letadle. Ale s novým světovým rekordem jsem spokojený,” skromně se ke svému výkonu vyjádřil staronový mistr světa v bench pressu.

K vlastnímu průběhu soutěže Alex s humorem doplnil: „Nejdřív jsem musel shodit tři kilogramy, abych se dostal na potřebnou váhu. A vůbec to nebylo těžké. Protože se mnou v Americe byla celá rodina, tak jsme hodně chodili a poznávali Chicago. A protože tu je vše velké a ulice dlouhé, tak jsem pohodlně zhubl a při vlastním vážení před soutěží měl 109 kg. Ve vlastní soutěži jsem si na první pokus nechal naložit 180 kg, což jsem v klidu dal. Pak přišlo 190 kg a taky úspěch. Na třetí pokus jsem si nechal naložit 200 kg, ale to už se nepovedlo, to už nebyla síla… to si nechám na příště.”