Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy ožije Dnem otevřených dveří

Den otevřených dveří připravujeme přibližně od září ideově, dáváme dohromady náměty. Během října a začátkem listopadu přípravu finalizujeme, abychom měli vše včas hotové. Akci pořádáme vždy koncem listopadu nebo začátkem prosince. Dbáme na to, aby se všechno zvládlo, abychom přizvali zajímavé hosty, abychom dali veřejnosti najevo, že o ni stojíme, aby k nám do školy lidé přišli. Den otevřených dveří máme koncipovaný jako projektový den, to znamená, že do všech aktivit, které prezentujeme, začleňujeme žáky s jejich dovednostmi a vědomostmi, aby budoucím žákům reálně ukázali, jak se tady vyučuje. Takže část žáků se učí, část žáků dělá různé „předváděčky", prezentace, dovednosti, provádí po škole a škola zkrátka žije," popsal Vladislav Smolík.

„Na den otevřených dveří zveme především rodiče a žáky základních škol, kteří jsou pro nás stěžejní. Velmi rád vždy zvu i bývalé absolventy školy, rádi se k nám vracejí. Dále pak širokou veřejnost a také přátele školy, se kterými spolupracujeme. A co pro mne osobně tato akce znamená? Doufám, že nejenom pro mne, ale pro všechny zaměstnance je to svátek. Je to spousta starostí, ale je to také slavnostní den, kdy se můžeme „pochlubit" s tím, co se tady za ten rok zase vylepšilo,” dodal Vladislav Smolík.