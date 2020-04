Stovky kilogramů krmiva věnovala veřejnost liberecké zoo

Sbírka pokračuje dál. Zoo ocení nejen již zmíněné komodity, ale dále i brambory, ořechy a semínka. Radost ji udělají i větve maliníků, ostružníku, šípkové růže a bambusu nebo květy pampelišek a černého bezu, které dostávají opice jako okus. Med je určen především mravenečníkům, ale i opicím, ošetřovatelé jim do něho totiž schovávají v případě potřeby léky. Rýže a ořechy jsou zase součástí krmné dávky většiny ptáků z pavilonu tropů.

„Rýže u nás spotřebujeme přibližně 5 kg týdně, luštěnin pak 8 kg. Největší objem krmiva ale tvoří zelenina, které naši zvířata spořádají přibližně jeden a půl tuny týdně. Dále to jsou granule a maso, kterého je pro šelmy potřeba zhruba 800 kg na týden. Nejnákladnější položkou jsou pak mořské ryby, kterých lachtani a tučňáci každý týden sežerou 133 kg,“ přiblížila Bolechová spotřebu jednotlivých komodit.

Kdo by chtěl zoo také materiálně podpořit, může až do odvolání vybrané potraviny nosit každý všední den v čase od 8.00 do 16.00 k hlavnímu vstupu.