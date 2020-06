Stolní hokejisté změřili síly v mosteckém Středisku volného času

Pohár SVČ Most v air-hockeyi pořádaný v úterý 9. června byl rovněž zařazen do Českého poháru, jako nižší kategorie „B“. V konkurenci dvou desítek místních hráčů a hráček vyhrál Lukáš Doležal. Druhý byl Denis Konečný a třetí Petr Kusý Jun.

Letní pohár CorroTech – billiard-hockey šprtec – 1. David Kučera, 2. Dalibor Sem, 3. Michal Justra (všichni SHL CorroTech Litvínov), 4. Jozef Matuščín (BHC Most), 5. Jakub Schlosser (Sharks 4. ZŠ Most) atd.

Pohár SVČ Most – air-hockey – 1. Lukáš Doležal (Black Sharks Most), 2. Denis Konečný (Mladé pušky Most), 3. Petr Kusý Jun. (Black Sharks Most), 4. Karel Lang (Mladé pušky Most), 5. Jakub Schlosser (Most) atd.