Startuje devátý ročník charitativní sbírky Srdce dětem

„Sbírka Srdce dětem, kterou organizuje společnost Lidl ve všech svých prodejnách, je už naší podzimní tradicí. Jsme rádi, že je veřejností vnímáme velmi laskavě. I proto jsme v loňském roce přímo od zákazníků získali 28,5 milionu korun, které pak Lidl dorovnal na rovných 30 milionů. Celková částka tak o 5 milionů překonala výtěžek z roku 2017 a stala se naším novým rekordem, za který jsme celý tento rok pomáhali vážně nemocným dětem. Samozřejmě jsme zvědaví, jak to dopadne letos a bylo by krásné, kdyby se částka blížila k té loňské,“ komentuje ředitelka neziskové organizace Život dětem Maria Křepelková.

Už je to devět let, co charitativní organizace Život dětem a společnost Lidl spojily síly, aby společně pomáhaly rodinám s nemocnými dětmi. A spolupráce je to víc než zdařilá. Do této doby se totiž podařilo vybrat celkem 127 milionů korun, které následně zlepšily život 3 662 dětem.