Starší žáci korfbalového Náchoda poprvé v sezoně narazili, Prostějov dál vítězí

Peter Bušík (trenér, Brno A i B): „Naše družstva si do Brna odvezla šest bodů. Áčko trošku podcenilo začátek zápasu s Kolínem, když prohrávalo 2:3. Poté ale přešlo na svůj tradiční výkon a domácímu týmu nedovolilo již žádný koš. Proti Koblovu to byl poctivý výkon již od začátku. Béčko nastupovalo s cílem získat první body sezony. To se povedlo hned v prvním zápase s Koblovem, když to bylo vyrovnané jen chvíli. Pak už to byla jasná jízda.“