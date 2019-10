Spot od zlínské IS Produkce představuje život s cystickou fibrózou

To je hlavní linie nového charitativního spotu, který v září vznikl v produkci zlínské IS Produkce a jehož hlavním cílem je představit toto zákeřné onemocnění. Na videoklipu spolupracovalo také Dejvické divadlo, které je dlouhodobým partnerem Klubu cystické fibrózy. Pod kreativním konceptem je podepsána agentura Elite solutions.

„Cíle spotu je vyvolat zájem o tuto nemoc, a to prostřednictvím emocí. Pro lidi s cystickou fibrózou je totiž i obyčejná cesta do divadla výkon s parametry špičkového sportovního výkonu. Výtěžek kampaně, která zahrnuje i další aktivity jde na podporu výzkumu léčby,“ řekl Martin Gazda, jednatel společnosti IS Produkce, a dodal, že natáčení probíhalo jak v přírodních exteriérech, tak přímo v prostorách Dejvického divadla.