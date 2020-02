Spisovatel a básník Lubomír Mikisek vydal román Dům z mlhy

Hlavní postava, šedesátiletá Marcela, je vdova a v posledních pěti letech bez manžela má stále větší pocity osamělosti. Prostřednictvím inzerátu poznává Roberta a po prvním setkání má dojem, že by snad mohl splňovat vše, co od muže očekává. Zároveň však zjišťuje, že ho postihla série osudových ran. Je to pro ni těžká a nezvyklá situace. Snaží se mu důvěřovat a pomoci mu, ale aniž to tuší, její váhavost, spojená s opatrností, hraje ve vztahu mezi nimi svoji roli.