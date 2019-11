Socialistický sen, Vize a realita, výstavy o době nedávné v kolínském muzeu

I včerejšek je historií, natož děje staré desítky let. Kolínské muzeum nabízí ponor do minulosti, mnozí z nás v ní vyrůstali a jsou pamětníky. Jak se bydlelo v „socialistickém“ Československu, jakou podobu měly domácnosti? Dvojvýstava je směrována ke Kolínsku. Otevřeno bude od 19. listopadu 2019 do 16. února 2020.