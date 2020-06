Slovácké divadlo: Prokletí nefritového škorpiona se dočkalo premiéry

Jitka Hlaváčová se těší na atmosféru a módu 40. let 20. století, která bude inscenaci dominovat. „Natočené vlasy, vysoké pasy, malé kloboučky ve vlasech, všechno velmi elegantní, to si opravdu užívám. Normálně nemám čas si doma lakovat nehty, a tady to mám přímo v roli. Červený lak na nehty nosím například i v inscenaci 1+2=6, a tak ho uchovávám pořád v pohotovosti v šuplíku. Proto když teď paní výtvarnice řekla, že by to chtělo rudé nehty, jen jsem pro něj sáhla a za chvíli byl úkol splněn,“ prozrazuje Jitka Hlaváčová.