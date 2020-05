Slovácké divadlo odvysílá na Facebooku uhrančivý muzikál Cikáni jdou do nebe

„Cikáni jdou do nebe je hudební drama, lyrická balada o koních a lidech. Více scénická báseň než divadlo. A protože diváci Slováckého divadla byli na takový žánr připraveni nádhernými inscenacemi J. A. Pitínského, byl jsem si jist, že se jim Cikáni budou líbit. A měl jsem už poněkud jednodušší pozici než při Adéla ještě nevečeřela. Za prvé jsem působil pouze jako režisér a choreograf. Ale především jsem měl za sebou realizaci tohoto titulu v pražském Divadle Bez zábradlí, kde se s obrovským úspěchem hrála nepřetržitě devět let. Měl jsem tedy jasný inscenační klíč a nemusel jsem toho už moc vymýšlet,“ vzpomíná Radek Balaš.

„Ta práce byla hrozně krásná. Vybavuje se mi jazyk, který jsme používali, plnokrevný a výjimečný sám o sobě. Taky si vzpomínám, že někdo z nás u děkovačky většinou ufňukával, tak rádi jsme Cikány hráli. Určitě se na záznam podívám, zajímá mě, jaké to bylo, však už je to taky spousta let. A obávám se, že mě to zase dojme,“ říká Pavlína Hejcmanová.