Skvostnou podívanou na Vánoční zahradu chystá saský zámek Pillnitz

Hraběnka upadla v nemilost u saského dvora, protože se míchala do politického života a její vliv byl stále silnější. Přes 40 let strávila v domácím vězení na hradě Stolpen, kde zemřela ve věku 84 let, stará, zapomenutá ve věži Johanisturm. Pohřbili ji v hradní kapli.