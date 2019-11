Skupina Kabát vyrazí příští rok na velké turné

Kapela by měla zvládnout dvacet jedna koncertů během dvou měsíců, a to včetně slovenské části.

Koncertní podium bude koncipováno doprostřed stadionů. V případě Kabátu to není poprvé a rozhodně ani naposledy. Kapelu tato varianta baví, i když sami s nadsázkou říkají: „Mizí možnost se o pauze „zašít“ u aparátu a vydechnout si.“ Všichni návštěvníci koncertu budou tak mít blíže k jevišti, je to dlouhodobě asi nejatraktivnější varianta z pohledu diváka.

Kabát Turné 2020 by se mělo repertoárem zásadně lišit v tom, že se budou hrát nové věci z chystané desky. Kapela doufá, že ji do Turné 2020 stihne celou dodělat a pokud možno také vydat. A co k chystanému turné říkají kluci z kapely?

„Vypadá to jako alibismus, ale po těch letech už je to vlastně klišé, ale i jasný postoj. Dokud s tím nebudeme spokojeni na 100 procent, tak to prostě nevyjde. Intenzivně se na tom dělá již od ledna 2019, a práce pokračují. Chceme vždy ještě lepší CD, než bylo to poslední. Chceme vydat prostě nejlepší album.”