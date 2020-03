Škodaland je kvůli koronaviru uzavřen, přesto se připravuje na novou sezonu

„Přes to, že v současné chvíli ani nevíme, kdy budou moci být brány areálu návštěvníkům znovu otevřeny, nemarníme čas a areál se snažíme na sezónu co nejlépe připravit, tak aby co nejlépe sloužil veřejnosti. Držme si palce, aby k otevření mohlo dojít co nejdříve, a v areálu jsme si mohli společně zasportovat,“ dodal David Procházka, starosta centrálního městského obvodu.