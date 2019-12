Skauti z Brna dovezli do Moravskoslezského kraje Betlémské světlo

Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně před Vánocemi v Betlémské jeskyni, v níž se dle tradice narodil Ježíš Kristus. Do Vídně plamínek letecky přiváží vybrané Dítě světla.

Možnost vybrat Dítě světla pro rok 2019 padlo na organizaci Červený kříž z Horního Rakouska. Vybrána byla jedenáctiletá Victoria Kampenhuber z mládežnické části Červeného kříže, která je považována za velký vzor v charitě.

Do Československa bylo poprvé světlo dopraveno 23. prosince 1989. Od roku 1990 se již pravidelně tradice šířila dále do zemí východní Evropy. V roce 2019 je Betlémské světlo rozváženo 66 vlaky na 785 nádraží.

Do Moravskoslezského kraje bylo brněnskými skauty Betlémské světlo přivezeno rychlíkem z Brna hl. nádraží až do Bohumína. Postupně si světlo skauti předávali v Suchdole nad Odrou, kde putovalo dále až do Budišova nad Budišovkou.

Další zastávka byla ve Studénce. V Ostravě-Svinově předali světlo do Opavy a dále do Hradce nad Moravicí. Na zastávce v Ostravě - hlavním nádraží si světlo převzali další skautky a skauti. Plamínek vezli přes Frýdek-Místek do Ostravice. Poslední zastávka rychlíku byla v Bohumíně, odkud světlo putovalo přes Český Těšín do Třince a dále do Mostů u Jablunkova.

Z těchto železničních zastávek jej skauti budou šířit dále až do obydlí v nejzazších koutech kraje.

V Ostravě-Svinově si převzala velká skupina mladých lidí světlo. „Čekáme zde na Betlémské světlo, které přivezou skauti z Brna. My jako členové 16. oddílu skautů Polanka nad Odrou světlo doneseme do klubovny a další členové ho budou roznášet dál přímo až do domovů,” řekli Vojta a Vojta.

Po příjezdu rychlíku R 1105 z Brna nebylo moc času. Dva členové skautů z Brna vyběhli z vlaku, předali plamínek, naskočili a jeli dále do Ostravy na hlavní nádraží.

Tam je čekala další velká skupina z Ostravy a okolí, kteří si chtěli odpálit plamínek. Jedna skupina skautů po předání plamínku Betlémského světla přešla na další nástupiště a odjela v 9.48 osobním vlakem 3130 směr Ostrava - střed, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí až do Ostravice.

Největší skupinou z okolí Ostravy byla skupina malých, středních a velkých dětí a dospělých ze Střediska Ludgeřovice, z.s. - Junák - Český skaut. Podle jejich informací někteří z jejích členů rozvezou Betlémské světlo až do Hlučína.

„Smyslem předávání Betlémského světla je vlastně zapálit plamínek hlavně v srdci lidí. Abychom se měli všichni rádi, neubližovali jsme si a žilo se nám co nejlépe,” konstatovala jedna vedoucí skautského oddílu z Ostravy.