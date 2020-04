Silnici na Třemošnou překlene nová lávka

Ředitelství silnic a dálnic rozšiřuje současnou silnici I/27 na Žatec ze dvou na čtyři jízdní pruhy v délce zhruba 1,6 kilometru, a to od Třemošenského rybníka na Třemošnou. Rozšíření této značně frekventované komunikace má přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Náklady na rozšíření komunikace jsou ve výši více než čtvrt miliardy korun.

„Stavba začala v červnu loňského roku, zprovoznění komunikací by se mělo uskutečnit za 18 měsíců od zahájení, celá stavba včetně dokončovacích prací a ozelenění pak do dvou let od zahájení,“ doplnil David Malán.