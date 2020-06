Setkání s dvoumetrovým hroznýšem v Hrzánské pasáži přivodilo ženě téměř bezvědomí

Žena po zákroku strážníků přiznala, že jestli jí něco vadí, tak jsou to hadi, a ona zrovna narazila na superplaza. Její denní dávka odvahy byla naplněna po okraj, nervy už přetékaly, takže rychle vyklidila plaziště.

„Teplé a vlhké počasí bylo pro tropického hada pocházejícího z Jižní Ameriky zcela ideální. Bohužel v pasáži při odpočinku narazil na náhodnou kolemjdoucí, kterou vyděsil takřka do bezvědomí. Hadovi v odplazu statečně bránila do příjezdu odchytové služby přivolaná hlídka. Ošetřovatelé hroznýše ubytovali do vyhřívaného terária, kde čeká na svého majitele,” informovala Irena Seifertová, mluvčí Městské policie Praha.