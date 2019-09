Šestý Zlín Design Market se v polovině října otevře na zámku ve Zlíně

„Cílem projektu je představovat nové trendy ve světě designu. Za předchozích pět let si našel u veřejnosti své příznivce ve všech věkových kategoriích,“ uvedla za organizátory Miroslava Ptáčková.

Návštěvníci mohou nejen nakupovat designové kousky od více než 60 autorů, ale také se aktivně do tvorby zapojit. Připravena je série workshopů pro děti i dospělé. Tvůrčí dílny umožní vyzkoušet si práci se dřevem, využívat použité bannery na recyklačním workshopu nebo se seznámit s quillingem a tvořit ze skartovaného papíru.

Prodejní výstava Zlín Design Market bude mít otevřeno v sobotu 12. října od 10 do 20 hodin a v neděli 13. října od 10 do 16 hodin. Vstupné na oba dny je 50 Kč, děti do 120 cm, ZTP a ZTP/P zdarma.