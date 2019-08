Série Popeláři a její prezentace veřejnosti jsou mojí velkou radostí, říká fotograf Vladimír Hudeček

Výstava v kroměřížském Domě kultury byla z našeho pohledu až překvapivě úspěšná. Vydařila se nejen vernisáž, ale hodně návštěvníků nás v průběhu výstavy kontaktovalo s mnohdy až nečekaně příznivými komentáři. Pro mě a Frantu to je obrovský přínos do další práce, protože sami jsme byli s konečnou podobou výstavy spokojeni, a příznivý ohlas od nezaujaté veřejnosti znamená, že asi něco děláme dobře. Několik fotografií se dokonce prodalo.

Kromě zmíněné výstavy ve Valašských Kloboukách se zúčastním společné výstavy Fotobraní 2019 Fotoklubu v Domě kultury v Kroměříži. Mám rozjednanou jednu výstavu v lednu, ale je to ještě v počátcích a nechci to zakřiknout. Víc se připravuji na jaro, kdy budu mít ve foyer Domu kultury v Kroměříži další společnou výstavu, tentokrát s kamarádem a kolegou Lubošem Blažkem a půjde opět o něco netradičního. Budou to digitální pinhole fotografie. Je to takový návrat do pravěku focení, kdy objektiv nahrazuje téměř mikroskopický otvor například v krytce těla fotoaparátu a výsledkem jsou neostré snímky se zajímavou atmosférou. Už teď jsme zvědaví, jak na tento netradiční výstup bude reagovat veřejnost.