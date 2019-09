Šedesátiny by mu nikdo nehádal. Zpěvák Petr Kotvald slaví koncertem a novým albem

„Album je téměř celé Martinovým autorským počinem. Kompletně album zaranžoval, nahrál i vybíral konkrétní muzikanty. Fascinovala mě jeho přesná představa o tom, jak a co natočit. Společně jsme se skvěle názorově setkali i se zvukařem Petrem Kocfeldou. Bylo to objevné, inspirující a krásně tvůrčí. Také díky textům Pavla Cmírala a Marka Sloupa, s kterým jsem se sešel pracovně poprvé. Objevil jsem v sobě další možnosti a studnu radosti. Za to moc všem a hlavně Martinovi i Petrovi děkuji,“ řekl Petr Kotvald.

Na albu se objevují i 2 cover-verze. Pod českým názvem „Jde za svou láskou“ se skrývá hit zpěváka a skladatele Terence Trent D'Arbyho Let Her Down Easy, a skladba „Svátost lásky“ je zase výsledkem zajímavé spolupráce slovenského produkčního studia TC Lemons s Američankou Stephanie Kay. Zbylých deset titulů jsou původní skladby, mezi nimi najdeme i snímek s příznačným názvem Šedesát. K němu vzniká i videoklip Mariana Mačka a Andreje Kostiće. Grafickou supervizi klipu a celého projektu LX má Dušan Chrástek, známý zatím především jako kostýmní výtvarník.

„I když se jedná o mé životní jubileum, pořád jsou to jen narozeniny. Ale bude to hlavně svátek hudby. Mých písníček a také přízně mých posluchačů. A to se sluší pořádně rozjet a oslavit. V sobotu 28. září v Kongresovém centu Praha koncertem Best of 2019 – LX. A proč LX? Prostě se to tak stalo. Takže nečekejte ani retro a ani kapku sentimentu. Ale o emocích to je. Vlastně jenom o emocích,” dodal Petr Kotvald.