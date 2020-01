Sbírka zaměstnanců pomohla rodině, která přišla o tatínka

„Náš tým cítí potřebu pomáhat lidem, kteří to potřebují. Byli to vlastně sami zaměstnanci, kdo přišli s tím, že by opět rádi mezi sebou uskutečnili sbírku, která někomu pomůže. A protože s Toníkem už máme dobrou zkušenost, v krátké době kolegové vybrali částku, kterou potom firma zaokrouhlila na dvojnásobek,“ shrnuje šéf personální společnosti František Boudný.