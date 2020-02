S psem Frodem je malý Lukáš nerozlučný kamarád

„Když vidím obrovskou změnu v tak krátkém čase, dodává mi to sílu dál s Lukym pracovat na tom, aby si více věřil a našel si v životě svoje místo, kde bude spokojený. Nejsem na to sama, díky nadaci mám neuvěřitelnou pomoc terapeuta na čtyřech tlapkách, s nímž můžeme celá rodina fungovat a prožívat náš sen,“ říká vděčně Kateřina Vajcová, maminka Lukáše, s tím, že její velké poděkování patří i trenérce asistenčního psa Michaele Cyprové z organizace Pes pro Tebe, jež rodině stále pomáhá a radí.

„V době, kdy je Lukáš ve škole, Frodo musí odpočívat. Po návratu ze školy, kterou Lukáš navštěvuje s podporou asistenta pedagoga a individuálním vzdělávacím plánem, je Lukášek po celém dni přetažený a dostává se do afektu. Frodo se sám položí na zem do canisterapeutické polohy a syn si na něj dá nohy, což mu uleví a přinese klid. Jindy mu Frodo na výletě pomohl přejít železniční most, když se Luky uprostřed něj zasekl strnulý strachy,“ popisuje Kateřina Vajcová a přiznává, že s Lukáškovými emocemi jí pomáhá jak Frodo, tak její osmiletá dcera Míša, kteří poznají mnohdy dřív než ona sama, že chlapec není v pohodě.