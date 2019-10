Rybáři do Kališoku vypustili přes tisícovku amurů, budou požírat vodní traviny

„Už vloni jsme v Kališoku zvýšili množství býložravých ryb. Do jezera jsme nasadili přes 1700 amurů. V tomto „přerybňování“ pokračujeme ve spolupráci s radnicí i letos. Do jezera jsme v letošním roce postupně vypustili přes 1500 kilových ryb,“ sdělil předseda bohumínské místní organizace Českého rybářského svazu.

„Lidé si stěžují na zaplevelení některých zákoutí jezera. Protože tady rekreaci každým rokem vylepšujeme a do tří let plánujeme i vznik nového sociálního zázemí i s bufetem za téměř 10 milionů korun, nechceme situaci se stolístkem podcenit. Proto jsme se domluvili s rybáři na úzké spolupráci. V hlučínské štěrkovně likviduje stolístek vodní kombajn, u nás zatím není travina natolik rozrostlá, takže by nám amuři mohli vznikající problém vyřešit. Příští rok efekt tohoto opatření vyhodnotíme,“ uvedl místostarosta Bohumína Lumír Macura s tím, že zastupitelé zarybnění jezera podpořili částkou 50 tisíc korun. Stejnou částkou se na "přerybnění" podílejí i rybáři.