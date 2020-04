Roušky pro Přerovany šijí i plavčíci a úřednice. Sběrné dvory se otevřou na dva dny v týdnu

Rouškovník v průjezdu Městské policie Přerov na Masarykově náměstí je stále v provozu. Kdo má doma přebytek ústenek a může je darovat, bude vítán. Roušky šijí i plavčíci ze Sportoviště Přerov, dodávají je do mnoha zařízení - a tento týden budou šít cíleně do zásobníku rouškovníku. Šijí také úřednice z odboru sociálních věcí a školství, požádána o další spolupráci bude rovněž ochotná vietnamská komunita.

„Průběžně na náš věšák dobrovolníci roušky nosí, dispečink místo kontroluje. Bohužel jsme někdy svědky toho, že si jich lidé berou do celé náruče. Vyzýváme proto Přerovany, aby si odnášeli roušky jen pro svou potřebu,“ podotkl ředitel Městské policie Přerov Omar Teriaki.

„A to v úterý a ve čtvrtek od 7 do 17 hodin, dodržena musí být samozřejmě všechna bezpečnostní pravidla, a to jak pro pracovníky technických služeb, tak pro zákazníky,“ upřesnil náměstek přerovského primátora Michal Zácha.