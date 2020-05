Rodiče v Praze mohou vybírat z netradičních příměstských táborů. Od rybářského po umělecké workshopy

„V letošním roce organizujeme hned čtyři příměstské tábory. Důvodem je velká poptávka ze strany rodičů v této komplikované době. Děti i rodiče se proto rádi vracejí k zavedené společnosti, se kterou mají dobré zkušenosti, vědí, že naši vedoucí jsou zodpovědní profesionálové a pedagogové, se kterými si děti užijí spoustu legrace,“ vysvětlila Jiřina Faloutová z pořádající organizaci Dělej co tě baví a doplnila, že jejich tematická nabídka letos sahá jak do oblíbených volnočasových aktivit, tak nabízí i možnost si vyzkoušet nové činnosti především v umělecké oblasti.

Dva z příměstských táborů totiž navazují na projekt www.studentska-akademie.cz a jsou určeny starším dětem. „Tyto tábory jsou zaměřeny uměleckým směrem. Jedná se spíše o vzdělávací workshopy, které povedou profesionální umělci a herci,“ vysvětlila Faloutová.

Letní umělecká akademie se bude konat od 13. do 17. července a nabízí dětem umění pohybu, pantomimy a improvizace a také co je to performance. Od 20. do 24. července pak proběhne Letní kreativní laboratoř, která účastníky tábora provede všemi fázemi divadelní tvorby a naučí děti více o herectví, hudbě i o výtvarném vyjádření. Pedagogové z vysokých uměleckých škol povedou děti k tvůrčímu myšlení a nechají je rozvinout vlastní schopnosti a kreativitu.

Novinkou v nabídce příměstských táborů je také rybářský tábor, který organizace kvůli velkému zájmu nabízí hned ve dvou termínech. A to od 3. do 7. srpna a poté od 10. do 14. srpna.

„Rybářský příměstský tábor vznikl zcela spontánně ze strany dětí a v návaznosti na čím dál tím více diskutované téma úbytku vody. Díky našemu partnerovi Ministerstvu zemědělství se děti dozvědí nejen o chytání ryb, ale především též něco o vodním hospodářství, přírodě a o tom, jak ji můžeme chránit. Jedinou podmínkou je vlastnit rybářský prut,“ informovala Jiřina Faloutová a dodala, že tábor povede herec a vášnivý rybář s 40letou praxí Patrik Vojtíšek.

Na závěr děti složí zkoušky, obdrží dětský rybářský lístek a stanou se skutečnými rybáři a rybářkami v Českém rybářském svazu, se kterým program vzniká.

Na oblíbený příměstský tábor se můžou těšit i malí cyklisté. Bike camp, příměstský tábor se 4 letou tradicí, je letos naplánovaný na 17. až 21. srpna. Na děti ve věku od 7 do 14 let čeká pět dní plných zábavy na kole v prostředí Královské obory Stromovka a pražského Výstaviště. A nejen to. Připraven je pro ně i bohatý doprovodný táborový program a také táborová hra s hlavní výhrou horským kolem B´TWIN od Decathlonu, který je partnerem Bike campu, kromě Městské policie Praha nebo organizace BESIP.

Další informace o táborech a přihlášky na www.delejcotebavi.com nebo www.facebook.com/delejcotebavi.