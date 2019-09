Retrospektivu své dosavadní tvorby vystavuje v Kroměříži malířka Milada Ivánková

„Výtvarnou školu jsem nevystudovala,“ prohlásila Milada Ivánková. „Malovat jsem začala ve zralém věku v kritické životní situaci. Vyzkoušela jsem různé výtvarné techniky. Po nějakém čase jsem se seznámila s výtvarnicí paní Zuzanou Linder, která se mi po dlouhou dobu věnovala a zasvětila mě do tajů olejomalby. Maluji velice ráda touto technikou prověřenou starými mistry. Některé z mých obrazů jsou namalovány akrylem, který je technikou moderní a rychlou. Do obrazů dávám svoje sny a představy, které by snad mohly potěšit naše duše,“ prohlásila malířka, která poprvé vystavovala v Ateliéru Sklep v Kroměříži v roce 2005.