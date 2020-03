Restaurace dala mimořádnou příležitost studentovi, sestavil pro ni celé menu

„Je to velmi zodpovědná práce, jejíž výsledek má přímý dopad na spokojenost hostů a pověst podniku. Když proto Tobiáš přišel s námětem, jestli by si to mohl zkusit v rámci své závěrečné školní zkoušky, samozřejmě jsme váhali. Gastronomie je spolu s wellness službami důvodem, proč se k nám hosté opakovaně vrací, a nemůžeme si dovolit riskovat. Poté, co jsme jím navržené pokrmy viděli a ochutnali, ale bylo rychle rozhodnuto. Ujistili jsme, se, že během praxí dostal náš styl gastronomie dokonale pod kůži a dokázal přesně vystihnout filozofii naší kuchyně. Navíc jde o velmi pracovitého a aktivního studenta, což není u dnešní mladé generace běžné. I proto jsme ho rádi podpořili,“ vysvětlila ředitelka Spa hotelu Lanterna Zuzana Vašutová.