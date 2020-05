Restart mosteckého fotbalu: sportovním ředitelem nově vznikajícího klubu byl jmenován Jan Skýpala

Nově bude vystupovat jednotně pod hlavičkou FK Baník Most - Souš a bude se snažit pozvednout zašlou slávu mosteckého fotbalu.

„Jsem velmi rád, že se podařilo získat takové jméno do našeho klubu. Pevně věřím, že je to začátek nové éry mosteckého fotbalu, ze které budeme mít všichni opět radost a podaří se nám znovu dosahovat sportovních úspěchů, a to od mládeže až po dospělé,” uvedl náměstek primátora a současný jednatel nového fotbalového klubu Marek Hrvol.