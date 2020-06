Reedici alba Potměšilý host Hany Hegerové doplňují i zajímavé bonusy

Pánové Hapka a Horáček napsali přímo pro šansoniéru Hanu Hegerovou ve druhé polovině 80. let dvanáct skladeb melodiemi i slovníkem nezaměnitelných, zpěvačkou proměněných v malé písňové klenoty. Některé z nich se staly v pravém a správném slova smyslu hity.

Objevila se na něm řada znamenitých mladých muzikantů, třeba i stylově zdánlivě odjinud. Saxofonista Štěpán Markovič, houslista Jan Hrubý, klávesák Zdeněk Zdeněk, kytarista Michal Pavlíček nebo baskytarista Vladimír Kulhánek byli snáze přiřaditelní k rocku nebo jazzu, zde pomohli k decentně modernímu mainstreamovému zvuku. Hana Hegerová se tím parádně posunula v čase a získala nové posluchače, aniž by ztratila cokoli z tradiční šansonové intenzity.

Objevením bude pro mnohé asi textař Michal Horáček. Obdivuhodně totiž navázal na jazykový a tematický odkaz Pavla Kopty i s troškou nezbytného lartpourlartismu, aby dodal mu právě ty denní vůně, jimiž celá deska dýchá. A to i doslova v levandulích, zašlých časech promenád a sachrdortů, flakónu s Denimem, fialkách nebo mužské kůži. Druhý motiv, kterým desku neviditelně propletl, tvoří svítání. Ne to poeticky rozjásané, spíš po probdělé noci, kdy jakoby vymazaná hlava má do naděje stejně blízko k beznaději. Ideální čas pustit si Potměšilého hosta. Hegerová podle mě ještě neměla tak žensky fascinující texty, které navíc slouží jako konfese asi i samotnému autorovi. Mimochodem, takové všechno nejlepší určitě bude evergreenem jako Milord, Petr a Lucie a Barová lavice.