Rada města Olomouce jednala s vedením Moravské vysoké školy Olomouc o možnostech spolupráce

Město by s vysokou školou mohlo spolupracovat na projektech společenské odpovědnosti (CSR). S těmi má MVŠO dlouholeté zkušenosti. Vedle tvorby Indexu společenské odpovědnosti, který pomáhá firmám měřit efektivitu jejich CSR aktivit, je příprava CSR projektů i součástí výuky. „Je nezbytné, aby se na projektech podíleli tři hlavní hráči, vysoké školy, firmy a veřejná správa,“ zmínila docentka Kateřina Ivanová, prorektorka pro vědu a výzkum. Dle slov primátora chce Olomouc CSR projektům věnovat větší pozornost, protože se jedná o aktivitu, která může výrazně zlepšit kvalitu života ve městě.

Rozvoji podnikání v kraji by měly pomoci dvě konference, které MVŠO spolupořádá. 16. 10. proběhne akce s názvem Digitalizace – úspěch nebo nezaměstnanost?, kterou pořádá MVŠO ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Zde zazní témata související s digitalizací ekonomiky nebo proměnou specifik pracovního trhu s ohledem na Průmysl 4.0.

V roli partnera se MVŠO podílí i na Česko-izraelském inovačním dni. Jedná se o 3. ročník prestižní mezinárodní konference, která je letos zaměřena na oblast IT ve zdravotnictví. Nad akcí převzalo záštitu Ministerstvo zdravotnictví a velvyslanectví státu Izrael. Účastnit se bude řada špičkových odborníků z Izraele a ČR. „Česko-izraelský inovační den má za cíl představit to nejzajímavější, čím Izrael může inspirovat české zdravotnictví v oblasti řízení, vzdělávání a inovací a podpořit konkrétní projekty česko-izraelské spolupráce“, zmiňuje Marek Vaculík, obchodní náměstek MVŠO. Dle slov primátora by MVŠO měla i nadále zastávat úlohu podporovatele start-upů a stimulovat vhodné podmínky pro rozvoj inovací v oblasti malých a středních podniků.