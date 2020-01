Protečou stovky litrů nejen slivovice. Na Slovácku začíná sezona koštů pálenek

Jen co odezní silvestrovské oslavy, Slovácko přechází nejen do plesové sezony, ale také do sezony pálenkových koštů. Konají se od ledna do dubna a jsou při nich k ochutnání tisíce vzorků. Už v sobotu 18. ledna ve 14.00 přichází na řadu jeden z těch vůbec největších – v Mikulčicích, kde místní nadšenci připravili už 19. ročník.