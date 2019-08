Projekt Technotrasa zavede také do Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí

Ve Frýdku-Místku se mohou zájemci vydat s průvodkyní Kateřinou Švarcovou po stopách textilek , které ovlivnily nejen místní architekturu, ale i celkový život ve městě. Průvodce je seznámí s tradicí textilního průmyslu ve městě a regionu, nahlédnou do míst spjatých s výrobou textilií a oděvů ve Frýdku-Místku, poznají manufakturní architekturu a uslyší příběhy majitelů továren i dělníků.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí se pro změnu účastníci zaposlouchají do příběhů místní železárenské a smaltérské historie, od jejich vzniku, největší slávy i postupného úpadku tohoto surového odvětví průmyslové výroby. „Během prohlídky zavítají návštěvníci rovněž do smaltérské dílny a přímo i do provozu slévárny Beskyd s. r. o., kde ochutnají pravou dělnickou svačinu,“ láká Monika Konvičná z Turistického informačního centra Frýdek≈Místek, které je koordinátorem těchto dvou prohlídek v rámci Technotrasy.