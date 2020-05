Projekt Století Karla Otčenáška pokračuje venkovní výstavou v Hradci Králové

Mons. Karel Otčenášek, rodák z Českého Meziříčí, se mimo jiné nesmazatelně zapsal do moderních dějin Hradce Králové i celé královéhradecké diecéze. Připomenout jeho život i příběh si proto dal za cíl místní spolek Saeculum, z.s., jenž pořádá v letech 2020-2021 celý cyklus akcí

Expozice bude v krajské metropoli k vidění do 30. června. V červenci a srpnu se přemístí do areálu zámku Opočno, v září pak do venkovní galerie Valy na zámku Pardubice.