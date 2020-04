Program regenerace městské památkové rezervace ve Znojmě čeká aktualizace

Podkladem pro aktualizaci Programu jsou informace, které zpracovatelé Programu získají přímo od vlastníků památkově chráněných nemovitostí. K tomuto účelů slouží jednoduchá tabulka, kterou obdrží všichni vlastníci památkově chráněných nemovitostí do konce dubna do svých poštovních schránek.

Ti, kteří plánují obnovu své nemovitosti v letech 2021–2025, by měli tabulku vyplnit a předat městskému úřadu nejpozději do 18. května letošního roku.

Aktualizace Programu bude zpracována do konce července a do konce letošního roku by měla být projednána na zastupitelstvu města.