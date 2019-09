Proč se Frýdek-Místek mohl jmenovat Bezručov? Dozvíte se na prohlídce Nezapomenutý Místek

Letos to je 120 let, kdy Janu Herbenovi, šéfredaktoru týdeníku Čas, přišla první zásilka s básněmi záhadného autora, jenž se podepsal jakožto Petr Bezruč. Vydejte se společně s jeho múzou Dodo Bezručovou v sobotu 7. září do míst, která jsou neodmyslitelně spjata s jeho životem ve Frýdku-Místku.