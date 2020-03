Přiznání taxikářů, pozoruhodné příběhy pasažérů. Možná je tu i ten váš

Babičky o berlích, ale i lehké holky po šichtě. Studenti spěchající na vlak k mamince i opilci na cestě z baru do baru. Lidé obyčejní, excentričtí, zamlklí i hovorní. To je celé široké spektrum osudů, se kterými se na svých cestách Prahou setkal Jiří Němčík . Taxikář. Člověk, který pozoruje a naslouchá a z nekonečného přadena osudů splétá krátké příběhy.

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak vás vidí řidič taxíku, ze kterého právě vystupujete? A co se odehrává v hlavě jemu? Kolik lidí ten den už vezl a co mu všechno o sobě řekli? Začtěte se do stránek knihy, kterou jeden takový neobyčejně obyčejný taxikář napsal. Pro vás. O vás. Pro sebe. I o sobě. Možná budete překvapeni, ale rozhodně se zasmějete. Na to vemte jed! Knihu doprovází ilustrace Aleše Leznara.