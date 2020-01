Přijímací zkoušky nanečisto si žáci vyzkouší v hodonínské průmyslovce

„Uchazeči se mohou už nyní přihlásit online na webu školy, a to do 29. ledna. Přijímačky nanečisto proběhnou 4. února,” dodala pedagožka.

„Je to vstřícný krok naší školy. Žáci si zkusí oba testy, jak z matematiky, tak z jazyka českého. My jim je opravíme. Vše je jako při ostré verzi: dostanou přidělený registrační kód, podle kterého zjistí, jak dopadli. Dokonce jim na vyžádání zašleme mailem opravený test. Při ostrých přijímačkách jsou v cizím prostředí, jsou nervózní a tato akce by jim měla pomoci nervozity se zbavit. Taky zjistí, kde mají v učivu rezervy a mají ještě dost času do prvního termínu ostrých přijímaček (14.dubna 2020) něco dohnat,” uvedla Petra Hroudná.