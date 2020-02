Prezentujeme kumštýře z Kroměříže a okolí, říká organizátorka Soňa Drábková

Jarní podívaná aneb MDŽ po našem nebude jen o módě, bude se hrát, zpívat, bude se slavit a obdarovávat. Již název akce napovídá, je celá věnována hlavně ženám. Mohou se těšit na malé překvapení, ale víc neprozradím. I když je to akce hlavně pro ženy, účast mužů je samozřejmě také vítána. Je to pátá Podívaná od roku 2016, a velmi mě těší, že se ženy rády vrací - a jsou to právě ony, které mě inspirují a určují směr… Díky nim je vždy plné hlediště, což je nejsladší odměna nejen pro mne, ale celý tým, který se na Podívaných opakovaně podílí.