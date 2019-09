Preventivní mamografické vyšetření podstoupí v Nemocnici Prostějov ročně šest tisíc žen

Ze všech žen s nálezem karcinomu prsu v roce 2018 byla nejmladší pacientka ve věku 38 let a nejstarší pacientka měla 89 let, letošní pacientky jsou v obou případech starší. Po dosažení 30 let se doporučuje ženám provádět pravidelné samovyšetření, neboť i tak může žena odhalit podezřelé projevy, které však nemusí nutně znamenat výskyt karcinomu. Ze statistik vyplývá, že každé desáté vyšetření v mamografickém centru Nemocnice Prostějov je diagnostické. To se provádí v případě příznaků onemocnění a je plně hrazeno ze zdravotního pojištění.