Přerovská Hvězda bude zatím promítat jen čtyři dny v týdnu

Do poloviny června bude kino hrát jen od čtvrtka do neděle, důvody tohoto rozhodnutí jsou zřejmé a vysvětluje je vedoucí Hvězdy Svatava Měrková: „Nejsou nové filmy, není co nabízet, takže jsme tomu uzpůsobili otevírací dobu. Distributoři odložili premiéry na pozdní léto, nebo na podzim – takže si musíme počkat. Do té doby budeme promítat filmy, které měly jít podle původních plánů do kin v březnu. Jakmile bude dostupných více premiér, vrátíme se zase ke každodennímu provozu.“