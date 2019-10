Premiérový ročník šipkařských TruTOULEK vyhráli Kocianová, Štefl, Svoboda a Křapka

Od začátku května až do 22. října se odehrálo celkem 25 turnajů s průměrnou účastí 19 hráčů. Do bojů se zapojilo celkem 88 osob, které bojovaly nejen o finanční či věcné odměny, ale především o body do žebříčků. Ty byly uzavřeny právě po posledním turnaji, kdy proběhlo také jejich vyhodnocení.