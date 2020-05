Premiérové promítání ve vítkovickém autokinu sledovali diváci ze tří stovek automobilů

„Nájezd vozidel je dán. Auto nejprve zastaví i jedné z uvaděček autokina, které divákům v autě rozdá informační plakátek a udržuje odstup vozidel. Pak auta přijíždějí k nám, kde si kontrolujeme vstupenky. V každém autě může být nejvíce dva lidé, od našeho stanoviště jede auto dál, kde je další uvaděči posílají do řady. Organizátoři je posílají do řad také podle výšky aut, ty vyšší jsou uváděny do zadnější řady, aby neclonily nižším autům, ve kterých by pak diváci nemuseli vidět,” informovaly Táňa Cimrmanová a Ivana Malíková.