Předpremiéru komedie Petra Kolečka vidělo kino Světa techniky v Dolních Vítkovicích

„Pro mě byly nejdůležitější lidské vztahy. Ve filmu se několikrát používá pojem chemie. Prostě jde o to zachytit situaci, když dvě holky sportují. To že v našem filmu jde o plážový volejbal, není podstatné, kdyby to byl tenis, tak ten vztah mezi dvěma ženami probíhá v zásadě stejně. Chtěli jsme vysledovat, jak to funguje dvěma ženám v souladu sportu a osobního života. Je taková jakási obecná pravda, že není větší noční můry pro trenéra, než když trénuje ženy. Ve filmu jde o zachycení ženského přátelství. Do jaké míry existuje a jak je pevné,” uvedl Petr Kolečko.