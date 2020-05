Přechod pro chodce u katastrálního úřadu ve Frýdku budou řídit semafory

Hotovy budou do konce května. Spuštěny do provozu budou ale později, v návaznosti na kolaudační řízení.

„Semafory zde budou osazeny v návaznosti na připomínky a požadavky občanů. Budou v koordinaci se semafory na Rubikově křižovatce, což by mělo zajistit plynulejší provoz a bezpečnější přechod chodců zejména v dopravní špičce. V ranních hodinách zde provoz řídili strážníci, kteří dohlíželi na rychlý a bezpečný přechod žáků do základní a střední školy. Nyní bude provoz na přechodu řídit semafor, a to po celý den. Věřím, že to bude přínosné pro obě strany, tedy chodce i řidiče,“ řekl náměstek primátora Karel Deutscher.