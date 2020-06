Prázdniny v Praze s přidanou hodnotou – příměstské tábory se zážitkovou výukou první pomoci

A jak to bude vypadat? Na děti čeká bohatý program, který je opravdu nabitý. Vydovádějí se u zábavných sportovních her se zdravotnickou tematikou - třeba hra Krvinky nebo Slepák. Pohybovat se budou hodně v přírodě, naučí se i to, jak pracovat s GPS v terénu nebo jak transportovat zraněného do bezpečí.