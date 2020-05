Prázdninové jízdní řády autobusů v Moravskoslezském kraji budou platit i po 11. květnu

Žáci a studenti, kteří se v pondělí 11. května vrátí do školních lavic, by si měli včas promyslet způsob, jak se do školy dopraví. Pokud zvolí příměstské autobusy, měli by počítat s tím, že autobusové linky budou až do 25. května jezdit podle prázdninových jízdních řádů.