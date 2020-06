Praha má nový rodinný přírodní zábavný park

V Krtkově světě si každý najde to své - prolézačky, skluzavky, houpačky, brouzdaliště, jezírka, naučnou stezku. Děti zde mohou nakrmit ryby, navštívit přírodní divadlo až pro 600 divák, kde se budou hrát pohádky, ale i představení pro dospělé a nechybí ani živá zvířata. Je zde také prostor pro pikniky a rodinná grilování…

„Park, kde jsou prvky vyrobeny primárně z přírodního materiálu, převažuje dřevo, vzniká na několik etap a budeme jej postupně rozšiřovat. V plánu je třeba minizoo, pohádkové městečko, motokárová dráha, stezka v korunách stromů i další prvky. Je to hlavně v přírodě, na čerstvém vzduchu a kousek od centra hlavního města,“ říká autor nápadu a provozovatel Josef Roušal, který vše se svým týmem tvoří hlavně srdcem a tvrdí, že jeho šťastným číslem je sedmička.

K posilnění návštěvníků zde funguje velká jídelna, která je plánována jako samoobslužná a mohou ji využívat i ti, kdo nejdou do parku, má totiž také samostatný vchod.

„Také rodiny či party přátel tu mohou trávit čas. Je to snad jediné místo, kde si mohou udělat vlastní piknik v trávě, nebo uspořádat grilovačku na jednom z mnoha grilů. Odpadá jim tedy starost o nádobí, úklid a brzo i třeba o maso či klobásky. Také to zde bude do budoucna k dispozici,“ prozradil Jan Molavec, manažer parku.