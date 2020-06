Práce v první linii byla náročná, říká Václav z dětského domova

„Po celý nouzový stav jsem chodil do práce. Pracuji v obchodě, kde je často docela velká koncentrace lidí. Bylo to psychicky velice náročné. Nehledě na to, že neumím šít a na roušky, co jsem si objednal přes internet, jsem přes měsíc čekal,“ popisuje Vašek.