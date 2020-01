Práce na papíře Joana Miróa v pražském Mánesu

Malby a grafiky Joana Miróa jsou plné napětí a fantazie. Umělcovy formy ústí do černé linie na pozadí pestrých barev, geometrických tvarů, ve kterých lze objevit stylizované ztvárnění zvířat, lidí či nebeských těles.

Výstava je částečně prodejní a ve výstavní síni Adolf Loos Apartment and Gallery v Mánesu přístupná od pondělí do pátku v době od 10 do 18 hodin.