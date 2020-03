Postní doba zná celkem šest postních nedělí. Dnes si připomínáme třetí z nich – Kýchavnou

Prvá postní neděle se nazývá Černá (to proto, že během postu odkládaly ženy pestré oděvní svršky a halily se do černých šatů a šátků). Jiné označení je neděle Pučálka podle tradičího lidového pokrmu z namočeného a usmaženého hrachu.

Na některých místech se této první postní neděli říkalo neděle Liščí. Nejčastěji tomu tak bylo na Hořovicku, Berounsku, Křivoklátsku a příčinou byly postní preclíky, pečené z pšeničné mouky a sypané mákem a solí. To vše matky dělaly v noci tak, aby o tom jejich děti nevěděly. Podle toho, kolik měla matka dětí, tolik vrbových proutků si opatřila a na každý z nich navlékla několik preclíků a zavěsila na stromy do zahrady.

Ráno, ještě před východem slunce, vzbudila své děti a řekla jim: „Milé děti, běžela tudy liška a nechala vám na zahradě preclíky na stromě. Vstaňte, umyjte se a jděte do zahrady, tam se pomodlete a poté je můžete najít a sníst.”

Pátou postní neděli naši předkové označovali jako Smrtnou či Smrtelnou. V ten den vynášeli lidé ze vsi slaměnou „smrt, Mařenu, Mořenu, smrtholku" - loutku oděnou do ženských šatů. Za vsí ji vhodili do vody, do vsi se vraceli se zeleným stromkem a chodili od domu k domu, a přitom si hlasitě prozpěvovali.